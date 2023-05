E’ la festa della mamma

Festa della mamma, che viene festeggiata la seconda domenica di maggio, che poi coincide col mese mariano e delle rose. Inevitabile il richiamo ai fiori, omaggio sempre gradito dalle mamme. In gran parte degli stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; in Spagna, Portogallo e Ungheria la prima domenica di maggio; nei Paesi balcanici l’8 marzo; in molti Paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera.