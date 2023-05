Rotary, una raccolta fondi per l’eradicazione della polio

Il sindaco di Cerveteri, Elena Maria Gubetti, ha gentilmente rivolto ai soci rotariani e ai loro Presidenti, il saluto di benvenuto, augurando una splendida escursione, dedicata all’ apertura straordinaria della Tomba Regolini-Galassi e alla visita nella Necropoli della Banditaccia.

Quella del 7 maggio, è stata una splendida giornata, per noi soci giunti da Ladispoli, Cerveteri, Manziana, Fiumicino, Roma. Una giornata, in cui abbiamo condiviso cultura, natura e cibo, trascorsa all’insegna della riscoperta dei valori del Territorio ceretano, classificato SITO UNESCO. Non sono mancate emozioni anche legate all’apertura della Tomba Regolini Galassi, risalente al 680-660 a.C. in parte scavata nel tufo e in parte costruita con blocchi squadrati. Fu scoperta ancora intatta nel 1836; vi si accede tramite un lungo corridoio, ai lati del quale erano state scavate anche due celle laterali, esso conduce nella camera di fondo, dove era stata inumata una donna di stirpe regale, con il suo ricchissimo corredo personale, oggi esposto nei Musei Vaticani. Un tesoro composto da oggetti in oro finemente lavorati: collana, bracciali, un’ enorme fibula, ma anche vasellame d’argento e di bronzo. Lungo tutto il corridoio, erano stati posti il letto funebre in bronzo e, appoggiati alle pareti, dove era stata collocata una serie di scudi, furono ritrovati ben tre carri smontati: una biga, un carro per passeggeri e un carro da trasporto pesante che era stato usato per il trasporto del feretro.

Dalla Necropoli del Sorbo ci siamo spostati nella Necropoli della Banditaccia che comprende almeno duemila tombe datate a partire da 900 a circa 300 anni avanti Cristo. Un pranzo nella splendida cornice di Villa dei Desideri ha contribuito a creare amicizia ed empatia con accresciute emozioni di un volo sull’elicottero pilotato dal prossimo presidente del Club Cerveteri Ladispoli, Pasquale Cerroni. È stato un bell’evento, ma più bella la sua ragion d’essere, incentrata su una raccolta fondi da destinare alla eradicazione della polio. Noi soci del Distretto 2080, continueremo a sostenere gli sforzi di coloro che ci hanno preceduto per combattere la polio da quando il Rotary ha avviato il suo programma PolioPlus nel 1985. PolioPlus è uno dei programmi umanitari più ambiziosi che è stato mai realizzato da un ente privato.

Il presidente Federico Paris e i soci del club Cerveteri Ladispoli, ringraziano i presidenti Tamiani Marcello, Zampighi Gilberto, Roberto Cepparotti, presidente commissione progetti del distretto, Baroncelli Fabrizio per il club Tevere, tutti i soci rotariani e tutti gli ospiti presenti.

Anna Maria Onelli

Redattrice L’agone