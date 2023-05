Parroccini: “Una grande festa del Santo Patrono che dedichiamo a Luciano Ricci”

“Sono stati due giorni straordinari, pieni di divertimento, di tradizione, di tanta gente, di famiglie in festa, di allegria, di spensieratezza. Festeggiamenti del Santo Patrono riuscitissimi, che ci hanno regalato delle bellissime immagini della nostra Cerveteri. Un successo che come Delegato dell’Amministrazione comunale, come Rionale, come cerveterano mi rende orgoglioso. A questa festa mancava un amico speciale però, venuto a mancare troppo presto: Luciano Ricci, storico Presidente del Rione Fontana Morella, una persona dal cuore grande, sempre presente, con un attaccamento viscerale a Cerveteri, ai Rioni e alle tradizioni. Sono sicuro che se ci fosse stato, sarebbe stato in prima linea come sempre. Questa grande festa, certo di raccogliere il pensiero di tutti i Rioni, dell’Amministrazione e della città tutta, la dedico proprio a lui!”.

A dichiararlo è Manuele Parroccini, Delegato ai Rapporti con i Rioni, protagonista nel weekend nei festeggiamenti del Santo Patrono di Cerveteri, San Michele Arcangelo.

“Dopo due anni di interruzione forzata a causa della crisi pandemica e dopo un’edizione della festa obbligatoriamente svoltasi con delle restrizioni, questa è stata la prima vera grande festa del Santo Patrono di Cerveteri a pieno regime – ha dichiarato il Delegato Manuele Parroccini – uno straordinario successo come testimoniano le tante immagini che sono state pubblicate sul web in queste ore frutto di un lavoro di squadra tra i Rioni, uniti e compatti, Amministrazione comunale e tante altre realtà del territorio. La gioia più grande è stata quella di aver dato vita a due giorni di festa, di ritorno alle origini, con giochi popolari, arte, spettacolo e tanta voglia di stare insieme. Ed è con questo spirito che come Delegato e come Rionale intendo continuare ad impegnarmi, insieme a tutti i Rioni, per Cerveteri e per i momenti belli della nostra città. Ringrazio con l’occasione uno per uno, ogni singolo componente dei Rioni: è stato grazie alla sinergia di tutti se oggi possiamo dichiararci soddisfatti della Festa”.

“Tra i tanti appuntamenti della Festa del Patrono – prosegue Parroccini – ci tengo a citare la gara delle carrozzelle di domenica pomeriggio, nata da un’idea del Rionale Tonino Zampolini tempo fa e che nel pomeriggio di domenica ha catalizzato l’attenzione di migliaia di persone: un momento davvero divertente e che ha coinvolto migliaia di persone. Altra attrattiva davvero emozionante, che auspichiamo di poter replicare presto, il suggestivo tramonto al Belvedere della Rocca Antica, dove grazie alla Strada del Vino e della Cantina Berardi è stato allestito un meraviglioso salotto all’insegna della bellezza del nostro centro storico, di intrattenimento del buon vino dei vigneti del territorio”.

“Ci rimettiamo subito al lavoro – conclude Parroccini – davanti a noi abbiamo tutta l’Estate, nella quale come sempre faremo in modo che i Rioni siano protagonisti di svago e divertimento. Evviva San Michele, evviva i Rioni, evviva Cerveteri”.