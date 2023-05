Città metropolitana, approvato in consiglio l’adozione del rendiconto di gestione 2022

“Nonostante le numerose difficoltà di bilancio che la Città metropolitana di Roma ha affrontato in questo ultimo anno e mezzo chiudiamo con un avanzo di amministrazione oltre 137 milioni di euro. Oltre l’avanzo – ha dichiarato in Consiglio metropolitano la Delegata al Bilancio Cristina Michetelli – è stata operata una verifica finanziaria con la Regione Lazio per calcolare eventuali passività o attività pendenti; il risultato ha prodotto un riconoscimento di credito di circa 165 milioni di euro.

Il nostro rendiconto si chiude in positivo per quanto riguarda l’equilibrio complessivo dell’Ente e abbiamo migliorato la performance dei pagamenti abbattendo in maniera significativa i tempi di attesa. Questo ci ha consentito di non procedere all’accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali che avrebbe sottratto altre risorse finanziarie. Complessivamente abbiamo operato una gestione finanziaria oculata tagliando le spese superflue facendo in modo di accantonare fondi per mantenere i conti in ordine.

La sana gestione finanziaria dell’Ente metropolitano di Roma – ha concluso Michetelli – è stata individuata dal Ministero delle Finanze come Ente sperimentatore del Progetto Rendiconto BDAP, ci consente una verifica da parte del Mef della regolarità e della performance positiva dei nostri conti.

Un riconoscimento che certifica la buona gestione finanziaria dell’Ente e soprattutto il miglioramento dei conti rispetto agli anni precedenti”: