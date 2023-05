Trevignano comune cardioprotetto, al via l’installazione dei defibrillatori diffusi sabato 6 l’inaugurazione.

Consapevoli dell’importanza di dotare il nostro territorio di presidi di sicurezza sanitaria, grazie ad un protocollo d’intesa stipulato tra Comune di Trevignano Romano e l’Associazione DiagnosticCare e la fattiva collaborazione del gruppo comunale di Protezione Civile e la Polizia Locale, è stato possibile attivare tre aree cardio-protette collocando altrettanti DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) in punti strategici del territorio che consentiranno, in caso di emergenza, l’accesso del personale abilitato nelle 24 ore. Prevista la formazione gratuita di volontari per abilitarli all’uso (BLS-D) ovvero alle manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore.

“TREVIGNANO ROMANO, COMUNE CARDIOPROTETTO” con tre aree cardioprotette collocate in punti strategici del nostro territorio che andiamo ad inaugurare sabato 6 maggio, alle ore 11:00, presso il presidio DAE situato nella piazzetta antistante Via Giuseppe Garibaldi 48.