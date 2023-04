A proposito del gemellaggio Bracciano-Chatenay-Malabry…

Nella splendida cornice del Palazzo Comunale e altrettanto meravigliosa la sua sala consiliare, ha avuto luogo con la cerimonia inaugurale, dei saluti agli ospiti francesi, il gemellaggio con Chatenay-Malabry.

La Presidente del Consiglio Comunale, con delega ai Gemellaggi Giulia Sala, nel suo intervento di apertura, ha ringraziato tutti i presenti, i rappresentanti del Comitato Gemellaggio che sono il motore di questo progetto, le associazioni, gli istituti scolastici e i produttori locali aderenti, augurandosi una bella e proficua collaborazione piena di scambi culturali, ma anche di progettualità’ comuni nell’interesse reciproco, nell’ottica dell’integrazione europea.

Il Sindaco Marco Crocicchi, rafforza i saluti, ribadendo l’impegno dell’amministrazione per la riuscita di questo progetto ed auspicando che la visita degli ospiti sia piacevole e gradita nel vedere le meraviglie paesaggistiche e architettoniche del nostro territorio. Grande entusiasmo e piacere nella delegazione Francese, presente con i suoi rappresentanti tra cui il la consigliera delegata Isabelle Barroso e il Vice Sindaco Marc Feugere, il quale ringrazia tutti per l’ospitalità e per il calore avuto in queste primissime ore a Bracciano. La volontà è quella di continuare la collaborazione, già interessante e proficua, aumentandola secondo una programmazione da concordare e i temi da discutere il 1° maggio.

Nei vari interventi di saluti dei due Assessori Emanuela Viarengo e Massimo Guitarrini, la parola e’ stata presa dalle Associazioni Generazione Musica, con il suo presidente Alessandro Lembo, Fotocineamatori con il Presidente Mario Gentilucci e con Socrate Pontanari, L’agone nuovo, Presidente Giovanni Furgiuele, Adelio Delmas per il Coro Polifinico, i quali facenti parte del Comitato Gemellaggi, hanno raccontato le loro attività’ e il calore che anima le persone, affinché possa dare maggiore forza al raggiungimento di risultati comuni.

Dopo un piccolo Buffet e assaggi di vini, con la collaborazione dalla Associazione FISAR Manziana, le delegazioni hanno potuto ammirare le meraviglie del nostro Centro Storico ed hanno potuto gustare il gelato gusto Chatenay Malabry del Picchio, per poi imbarcarsi sulla motonave Sabazia II, messa a disposizione e organizzata dal Consorzio Bracciano-Martignano .

La gita si è protratta per circa due ore. Gli Ospiti hanno potuto ammirare le meraviglie dei nostri paesaggi lacustri e dei due paesi (Anguillara Sabazia e Trevigna no Romano) che si affacciano sul lago di Bracciano.

La giornata si è conclusa con un ricco spettacolo “Smisurata preghiera”, presso il Teatro Charles de Focauld, animato da orchestrali bravi e da brani e musiche di Fabrizio De Andrè. Nel corso dello spettacolo, l’Associazione “Generazione Musica” ha offerto al Vice Sindaco di Chatenay-Malabry, una targa ricordo. Anche qui non potevano mancare i saluti dei presenti e quelle del Vice Sindaco di Bracciano Alfredo Massi.

Generazione Musica donerà l’incasso della serata per sostenere la popolazione Ucraina colpita dalla guerra, nell’ambito del progetto Cantiere di Pace promosso dal Comune di Bracciano.

Oggi 30 aprile la Delegazione francese si trasferisce nella nostra Capitale e non mancheranno di apprezzare le tante e bellissime meraviglie di Roma, ma dell’intero Paese Italia.

Tutti noi, ringraziamo gli ospiti, molto gentili e attenti e a loro in nostro abbraccio forte.

Merci e Grazie

Per l’Agone nuovo

Il Presidente, Giovanni Furgiuele