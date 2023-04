A proposito della giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro

“La Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – afferma l’assessore regionale al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni – ci impone una seria riflessione anche alla luce dei dati sugli incidenti e gli infortuni che si continuano purtroppo a registrare in Italia e nella nostra Regione. È per noi un obbligo civile e morale agire affinché si adottino realmente misure volte ad arginare questo triste trend che in questo primo periodo dell’anno, nella nostra Regione, ha fatto registrare circa seimila infortuni sul lavoro. Uno degli obiettivi prioritari resta ovviamente la diffusione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, puntando con convinzione su informazione e prevenzione”.