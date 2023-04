Su Rai Italia il nuovo album di Edoardo De Angelis e Michele Ascolese

Arriva su Rai Italia il “Il cantautore necessario/2”, nuovo album di Edoardo De Angelis e Michele Ascolese, con la produzione artistica di Francesco De Gregori.

Appuntamento venerdì 28 aprile a “Casa Italia”, la trasmissione condotta da Roberta Ammendola, con la partecipazione di Monica Marangoni e Stefano Palatresi e visibile in tutto il mondo sul canale Rai per l’estero (questi gli orari di riferimento per i fusi orari: New York / Toronto ore 17; Los Angeles ore 14; Buenos Aires / San Paolo ore 18; Sydney ore 17.30; Pechino / Perth ore 15.30; Johannesburg ore 15.45; Berlino ore 15.45; Lisbona ore 14.45). Inoltre, la trasmissione sarà visibile in Italia attraverso la piattaforma RaiPlay.

Edoardo De Angelis e Michele Ascolese presenteranno due brani estratti da “Il cantautore necessario/2”, in una versione speciale con la partecipazione di Stefano Palatresi al pianoforte. Si tratta di “Gli amanti di Roma” di Gianmaria Testa e “Stella del nord” di Goran Kuzminac.

De Angelis e Ascolese hanno realizzato insieme il secondo volume di una collana dedicata alla grande canzone d’autore italiana, quella che ha accompagnato la vita di molti, lasciando una traccia importante nella storia sociale e culturale del nostro Paese. Come nel caso del primo volume, “Il Cantautore Necessario/2” si è avvalso ancora della eccellente produzione artistica di Francesco De Gregori, che ha suonato l’armonica in due brani dell’album e si è dichiarato “felice di fare un po’ di musica necessaria”. Il disco si avvale di alcune partecipazioni speciali come quelle di Erica Boschiero, Neri Marcorè, Daniela Colace oltre a musicisti di grande livello, tra cui Kyungmi Lee al violoncello, Mimmo Epifani e Mimmo Locasciulli al piano. Nel disco figurano reinterpretazioni, tra gli altri, di brani di Francesco Guccini, Antonello Venditti, Mimmo Locasciulli, Franco Battiato e Paolo Conte.