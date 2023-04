Roma, il 5 giugno la Conferenza nazionale delle green city

La Conferenza nazionale delle green city si terrà, anche quest’anno, nell’ambito del Festival Green&Blue dedicato al tema Earth for all, una Terra per tutti. Il Festival si aprirà il 5 giugno a Roma in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e proseguirà il 6-7-8 giugno a Milano con gli approfondimenti settoriali.

La Conferenza nazionale delle green city, organizzata dal Green City Network, sarà la prima iniziativa del Festival e si terrà la mattina del 5 giugno dalle 10.30 alle 13.00 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

La Conferenza è dedicata al tema della neutralità climatica delle città con particolare riguardo alle città italiane selezionate nell’ambito della EU Mission 100 climate-neutral cities e altre città italiane che si stanno muovendo verso un’anticipazione degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. Verranno inoltre presentati gli esiti di una consultazione di un campione di città italiane sul recente Piano nazionale di adattamento climatico.

La giornata proseguirà il pomeriggio allargando l’orizzonte ai programmi di una selezione delle principali città internazionali aderenti al Climate Leadership Group del C40. La tavola rotonda guidata dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, vedrà impegnati altri Primi Cittadini di alcune principali Città del mondo.

In serata, poi, gli interventi dei protagonisti del cambiamento climatico si avvicenderanno davanti ad una platea selezionata di 200 decision makers nella cornice del Colosseo.