In viaggio verso i pascoli estivi di Capracotta

L’Andata de “La Transumanza con le capre di Valerio” partirà il 17 maggio dal Monumento regionale del “Gigante” di Duronia ed arriverà ilo 20 maggio ai pascoli di Monteforte ed al giardino della Flora Appenninica di Capracotta.

L’evento è organizzato dall’APS La Terra, in collaborazione con il Comune di Capracotta ed il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente ed Alimenti di UNIMOL.

Il Coordinamento è affidato a Valerio Berardo (il Pastore), Domenico Germano (APS La Terra) e Paolo Discenza (APS La Terra).

PROGRAMMA

Mercoledì 17 maggio

7:00 Mungitura del gregge

8:30 Inizio della Transumanza dalle stalle di Vigne Vecchie ai piedi della Civita

10:00 Percorrenza del Tratturo Castel di Sangro-Lucera, attraversamento di Civitanova del Sannio, salita verso la Castagnola

12:00 Sosta pranzo in località Castagnola

17:00 Arrivo alla frazione di Arco di Pietrabbondante sul tratturo Celano-Foggia.

18:00 Realizza zione dello stazzo, mungitura e prove di cagliatura, produzione di formaggio e ricotta

20:00 Cena e pernottamento

Giovedi 18 maggio

7:00 Mungitura delle capre e rimozione dello stazzo serale

8:30 Partenza da Arco di Pietrabbondante e, percorrendo il tratturo Celano Foggia, ci si dirigerà verso la frazione di Sant’Andrea

10:00 Attaversamento della frazione di Sant’Andrea di Pietrabbondante e proseguendo sul tra

12:00 Sosta pranzo nei pressi della riserva MAB di Collemeluccio. Finito il pranzo si riprenderà il cammino fino a raggiungere il bosco di Selvapiana. Entrando nel bosco si risalirà fino a raggiungere il sentiero Monte Caraceno-Tre termini



17:00 Si arriverà alla piana di Staffoli, dove verrà realizzato lo stazzo, eseguita la Mungitura e la prova di cagliatura del latte

20:00 Cena e pernottamento

Venerdì 19 maggio

7:00 Mungitura delle capre e rimozione dello stazzo serale

8:30 Completata la mungitura del gregge, il gregge ripartirà dal pianoro di Staffoli. Dopo aver percorso un breve tratto di provinciale, si imboccherà il tratturello Capracotta Staffoli in direzione di Capracotta. Percorsi pochi chilometri di tratturello, si proseguirà in direzione di Vastogirardi, per attraversarlo ed arrivare al santuario Sannitico

12:00 Pausa pranzo. Quindi si procederà verso la sorgente Acquanera e da lì verso le Stalle di Monte Forte

18:00 Arrivo a Monteforte, acquartieramento finale. Mungitura e prova di cagliatura del latte

20:00 Cena e pernottamento

Sabato 20 maggio

8:30 Completata la mungitura del gregge, un piccolo numero di capi di bestiame verrà trasferito al Giardino della Flora Appenninica, seguito dal gruppo di marciatori.

9:30 I marciatori, verranno accompagnati alla scoperta dei sentieri e dei pascoli di monte Campo e Prato Gentile, dove una guida del Giardino della Flora Appenninica illustrerà le ricchezze botaniche dell’ambiente montano di Capracotta.

12:00 Sosta pranzo sulla cima di Monte Campo, quindi, si partirà alla volta del Giardino della Flora Appenninica.

17:00 Arrivo al Giardino della Flora Appenninica e partecipazione alle attvità organizzate in seno alla manifestazione BIOMOL 2023

INFORMAZIONI

Indicazioni Generali:

Data la particolare natura dell’evento, completamente incentrato sugli animali e sulle loro abitudini, ogni programmazione sarà dettata tenendo conto delle loro esigenze. Ne consegue che, partenze, soste, velocità e percorsi saranno definiti in funzione della sicurezza degli animali e del loro benessere.

Oltre al personale volontario di supporto al pastore, saranno possibili presenze giornaliere non superiori alle venti unità che dovranno essere autonome per eventuali pernotti ed autonome per il raggiungimento della partenza di tappa. La partecipazione alla manifestazione è riservata ai soci iscritti all’Associazione APS La Terra, coloro che non sono iscritti potranno regolarizzare l’iscrizione prima della partenza della manifestazione.

Per l’intera durata della manifestazione, saranno presenti mezzi di supporto.

I pernotti saranno possibili sia in struttura ricettiva, previa autonoma prenotazione, che in tenda nello stazzo. Gli eventuali spostamenti da e per la struttura ricettiva, dovranno essere eseguiti in autonomia.

È necessario confermare la partecipazione entro la data del 10 maggio.

Avvertenze:

I tempi e le attvità saranno inevitabilmente gestite secondo le condizioni metereologiche.

Vista l’alta possibilità di piogge, si deve provvedere autonomamente alla propria attrezzatura di protezione dalla pioggia.

Qualora le condizioni metereologiche si dimostrino essere particolarmente avverse, la manifestazione potrebbe subire delle modifiche.

Il gregge è protetto e gestito da un elevato numero di cani pastori, è pertanto dovuta la necessaria attenzione e distanza da essi oltre che dalle capre. Eventuali cani da accompagno dovranno essere muniti di museruola e portati al guinzaglio.

Al fine di evitare spiacevoli incidenti, vista la numerosa presenza di animali di diverso tipo, è necessario mantenere un adeguato comportamento teso a non spaventare o innervosire gli stessi.

Tutte le indicazioni date dal pastore e dal gruppo di suoi collaboratori dovranno essere tenute nella necessaria considerazione.

Quote di partecipazione:

La partecipazione è subordinata alla iscrizione come socio all’APS La Terra. La quota di iscrizione è pari a € 20,00. ed è riservata solo ai maggiorenni, eventuali minori potranno partecipare solo se accompagnati dai genitori e sotto la loro esclusiva responsabilità.

Quota Giornaliera €/Persona 30,00

La quota comprende il pranzo al sacco mentre la cena sarà concordata di volta in volta in funzione dell’organizzazione giornaliera. (per gentile concessione)