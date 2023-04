Municipio IX, istituito un tavolo di coordinamento interistituzionale

“Si è istituito oggi il tavolo di coordinamento interistituzionale promosso dal Municipio Roma IX alla presenza della Consigliera Delegata alla viabilità della Città metropolitana di Roma Manuela Chioccia, l’Assessorato al Patrimonio, l’Assessorato all’Urbanistica, alla Mobilità, il SIMU, la Polizia locale del IX gruppo con l’obiettivo di affrontare e risolvere in modo coordinato i diversi problemi, di sicurezza per le persone prima di tutto, che da anni affliggono la via Ardeatina.

In particolare si tratta di derubricare la via consolare Ardeatina a strada urbana nel tratto in cui insistono i centri urbani fino a Falcognana. In modo da poter realizzare gli interventi propri delle strade urbane: dall’illuminazione, ai marciapiedi, ai limiti di velocità, al divieto di transito dei Tir. Il tavolo sarà aggiornato a breve per proseguire nel percorso avviato”.

Lo dichiarano la Presidente del Municipio IX Roma Eur, Titti Di Salvo

L’assessora ai Lavori pubblici, Mobilità e scuola del IX Municipio, Paola Angelucci

La consigliera delegata alla Viabilità e Mobilita di Città Metropolitana Manuela Chioccia