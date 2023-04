XII municipio, risoluzione approvata per la tutela dei figli di coppie omosessuali

Tutela dei figli delle coppie omosessuali, carriera Alias e unioni civili. Sono questi i temi della risoluzione approvata oggi in Commissione pari opportunità del Municipio XIII di Roma Capitale.

“La risoluzione volta a tutelare i diritti della comunità LGBT+”, dichiara la Presidente della commissione Marta Feliciangeli, “è frutto di un lavoro congiunto tra la commissione pari opportunità capitolina, quelle Municipali e l’ufficio diritti LGBT+ di Roma Capitale. In particolare, le commissioni, che hanno immediatamente espresso la loro solidarietà alle famiglie messe sotto attacco dal Governo, hanno avviato già dal mese di marzo una serie di incontri con le realtà e le associazioni attive nella tutela della comunità LGBT+”.

Per la presidente del XIII Municipio, Sabrina Giuseppetti “questi temi, considerati troppo spesso “poco municipali”, sono in realtà fondamentali perché riguardano da vicino la vita di persone e famiglie residenti nei nostri territori”.

Per la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Marta Feliciangeli “sono rivendicazioni che hanno bisogno di essere gridate in coro. Per questo le commissioni hanno voluto presentare unitariamente su tutto il territorio cittadino la risoluzione”.