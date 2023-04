Città metropolitana e la ricognizione degli istituti scolastici

Nella consueta ricognizione degli istituti superiori della Città metropolitana di Roma, il Consigliere delegato all’edilizia scolastica Daniele Parrucci, ha incontrato nel Comune di Zagarolo la Sindaca Emanuela Panzironi e la Dirigente Scolastica Manuela Cenciarini.

“Ho visitato l’Istituto Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e dopo aver apprezzato l’ottimo lavoro svolto dalla Dirigenza scolastica, è stata anche svolta una verifica dei lavori da mettere in cantiere. In particolare sono stati individuati due interventi prioritari, riguardanti il rifacimento della facciata e del piazzale interno dell’istituto. Abbiamo visitato, inoltre, un’area individuata dal Comune di Zagarolo dove realizzare un nuovo istituto scolastico al fine di poter sopperire alla mancanza cronica di aule nel territorio e offrire così nuove soluzioni agli studenti di questo quadrante. La collaborazione interistituzionale facilita la nostra azione di investimento e programmazione nell’ambito scolastico, consentendo di trovare le migliori soluzioni per studenti e famiglie. In questo caso la visione condivisa con il Comune farà in modo di poter sopperire ad una esigenza atavica di avere in questo quadrante una nuova scuola. La Città metropolitana, è tornata, con la guida del Sindaco Gualtieri, a svolgere il ruolo di coordinamento e programmazione del territorio.”

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’edilizia scolastica CMRC