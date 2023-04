Fotografia, il nuovo singolo del romano Angelo

Riceviamo e pubblichiamo – Il nuovo singolo di Angelo, scritto dall’autrice Vicentina Giorgia Brunello (MMline Production Records, Jericho Records), prodotto dal Producer Vittorio Conte, compositore autore (vinti due dischi d’oro) Thomas amici 16. Inizia alla grande il percorso di questo piccolo artista, che ha solo 15 anni.

Angelo Ferrara, nato 15 anni fa a Roma e cresciuto tra la Capitale dove vive e Anguillara Sabazia sul lago di Bracciano. Frequenta il liceo linguistico Orazio, con indirizzo relazioni internazionali, nel quartiere Talenti. Ha vissuto belle esperienze con i maestri Claudia Gili, Sergio Allegrini, Enrico Scatolini, Nicola Massaro, Anna Catarci. Poi con un provino per Sanremo Junior, dove in seguito arriva in finale tra pochi ragazzi in Italia, ha incontrato Cuore in musica Academy e la coach Johanna Pezone con il suo staff, che con l’insegnamento della sua tecnica vocale specifica lo ha fatto migliorare molto, attraverso lo studio. Il talento infatti non è tutto, occorre studiare. E’ stato scelto dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, presieduto dalla Prof.ssa Vincenza Palmieri, come artista per i diritti umani, che è in realtà uno dei temi di approfondimento dei suoi studi, come testimone dei diritti umani, in particolare dei bambini. Con Cuore in Musica Academy ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali. E’ stato premiato al talent “Uaoh” su Gold Tv, ha duettato con Annalisa Minetti, ha avuto il premio della critica su RAI2 alla trasmissione “Cantacielo”, con il primo inedito “Tutto può cambiare”, scritto in parte da Angelo. A oggi la coach e talent scout Johanna Pezone presenta Angelo alla Discografica e Manager Maria Totaro che lo prende subito nella sua scuderia di artisti con l’etichetta discografica la MMline Production Records, iniziando a lavorare al suo primo inedito con il producer Vittorio Conte (due dischi d’oro Thomas amici 16) della Jericho Studios e l’autrice Giorgia Brunello. “E sperando che sia l’inizio di un nuovo impegno e percorso nella musica, che consenta di esprimermi al meglio, con la mia voce, anche a favore di tanti altri che non ne hanno per vari motivi e per questa opportunità nonché per tutto ciò che sto vivendo ora… sono felice!” (Angelo).

Il brano è la fotografia di un sentimento puro, perfetto. Ma cos’è la perfezione? Un termine che a detta di molti sembra non esistere, uno stato quasi irraggiungibile di felicità. Ma pensate se proprio nell’istante preciso in cui tutto sembra essere al posto giusto venisse scattata una fotografia. “Fotografia” parla proprio di questo, un momento, un istante quasi impercettibile di pura spensieratezza e felicità. Protagonista del brano è un sentimento d’amore, non per forza tra una coppia, ma anche l’amore di un figlio verso la madre, di due fratelli, l’amore nel senso più universale del termine. È un sentimento di profondo interesse verso l’altra persona, quasi si sentisse la necessità di mettere il suo stare bene davanti ad ogni cosa. Un verso recita “due cuori fanno un’armatura”, quasi per dire che un cuore solo non basta, ma ha bisogno dell’altra metà perfetta per sentirsi completo. L’amore è il sentimento più puro e genuino che esista, perché anche se “ti vedi imperfetta, per me sei perfetta così