Cerveteri, Roberta Mariani è la nuova presidente della consulta dello sport

Roberta Mariani è la nuova Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri. L’elezione, contestuale alla definizione del Direttivo, è avvenuta martedì 18 aprile, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone. Vicepresidente, è Giuliano Lucidi, referente della Spartan Race. Fanno invece parte del Direttivo Stefano Bruschi dell’Oratorio San Michele Arcangelo, Maura Rinaldi della Rim Cerveteri ed Elena Costantin di Elana Gym.

Appartenente all’Associazione ASD Marina di Cerveteri, Roberta Mariani è Campionessa italiana di Sup nel 2012, Istruttrice di Sup e Sup Fitness, Mental Coach, attività che fa di lei oltre che una grande motivatrice una grande allenatrice di atleti di diverse discipline a livello mentale per raggiungere la migliore performance ed è Dottoressa in Psicologia dello Sviluppo, dell’educazione e del benessere. Ricco il suo palmares: tra i tanti successi, il titolo di campionessa italiana Sup Race 2012.

Soddisfatta Roberta Mariani, che nell’immediato post riunione dichiara: “Come prima cosa ci tengo a ringraziare tutti i componenti della Consulta che hanno scelto la mia persona per ricoprire il ruolo di Presidente, un incarico che intendo assolvere accompagnata da quei valori che da sempre caratterizzano la mia attività sportiva: lealtà, passione, amore, dedizione e voglia di far prevalere la bellezza del mondo dello sport. Voglio fare della Consulta dello Sport un luogo che sia una macina di idee, di proposte, senza rivalità in cui tutti siano uniti dal desiderio di far bene a Cerveteri e agli sportivi, in particolar modo i più giovani, coloro che maggiormente negli ultimi tre anni hanno sofferto le restrizioni in materia di aggregazione. Il mio obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di relazioni armoniche tra i rappresentanti delle Asd al fine di creare un luogo di connessione e di arricchimento nel rispetto di tutti. Ci sono tantissime cose da fare e ho già in mente numerosi progetti, che già dalle prossime riunioni vorrò portare all’attenzione di tutti i componenti della Consulta, con i quali sono certa, grazie all’affiatamento che ho trovato in ognuno di loro, riusciremo a dare un importante apporto alla socialità e alla quotidianità cittadina”.

Un augurio di buon lavoro giunge anche da Andrea Paoni, Delegato ai Grandi Eventi Sportivi e alla Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Sono entusiasta di come la Consulta dello Sport, strumento fondamentale all’interno di una città come la nostra che può contare su una vasta scelta di discipline, abbia cominciato ad incontrarsi e a lavorare. Lo spirito di ognuno dei partecipanti è quello giusto: proporre idee, dare suggerimenti e contributi per valorizzare e promuovere i valori dello sport. Già nei mesi scorsi, come Delegato ho trovato in ognuno di loro una grande voglia di collaborare: basti pensare al successo ottenuto lo scorso autunno con la prima giornata cittadina dello sport, che ha visto coinvolto davvero in tantissimi di loro. A Roberta e a tutto il Direttivo, il mio più sincero augurio di buon lavoro, certo che tutti insieme faremo tante cose positive per Cerveteri e per gli sportivi della nostra città”.

Si aggiunge all’augurio di Andrea Paoni, anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri: “Lo sport riveste un ruolo centrale all’interno della nostra azione Amministrativa. In questi primi mesi, grazie anche al grande impegno del mio Delegato Paoni, abbiamo gettato le basi per lo svolgimento di grandi appuntamenti di sport, tra i quali, ci tengo a citarlo perché farà arrivare a Cerveteri oltre 5mila persone in una singola giornata, la Spartan Race, la più grande gara al mondo di corsa ad ostacoli. A Roberta, al Direttivo e a tutti i componenti della consulta, i miei auguri e la mia più totale disponibilità per lavorare insieme e in modo congiunto”.