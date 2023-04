Regione Lazio in prima linea contro la criminalità organizzata

“La Regione Lazio è e sarà in prima linea sul tema della lotta alla criminalità organizzata. Per questo insieme al presidente Francesco Rocca stiamo lavorando per riattivare l’Osservatorio regionale su Legalità e Sicurezza che può offrire un contributo importante per monitorare l’evoluzione dei fenomeni criminali e supportare le scelte politiche da adottare in questo ambito”. Così in una nota Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Polizia Locale, Sicurezza Urbana ed enti locali.

“La recente scia di delitti avvenuta nella Capitale – continua l’Assessore – è la dimostrazione che gli equilibri criminali sono in mutamento: le istituzioni ad ogni livello devono fare fronte comune per porre le forze dell’Ordine nelle migliori condizioni di operatività e la Giunta Rocca farà la sua parte in sinergia con il governo nazionale”.

“Come ha evidenziato l’ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia – continua l’assessore – nel Lazio si registra la contestuale presenza di tutte le tradizionali matrici mafiose e di locali formazioni criminali. Mafia significa sopraffazione e violenza cioè la negazione della democrazia. Per questo è essenziale non abbassare mai la guardia contro questo fenomeno” conclude.