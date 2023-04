Il Rotary Club Cerveteri-Ladispoli, ha organizzato il corso sulle “manovre salvavita”,

Domenica 16 aprile si è tenuta a Cerveteri, negli accoglienti locali della Training Advisor, Ente accreditato per la formazione, una giornata dedicata alla conoscenza teorica e pratica delle “manovre salvavita”. Queste si utilizzano, in attesa dei soccorritori, in due particolari casi: arresto cardiaco improvviso e ingestione di un corpo estraneo. Il presidente del Club, Federico Paris, ha accolto i partecipanti con viva cordialità; i relatori dottor Giuseppe Cassetti, medico internista e l’istruttore di primo soccorso Luca Zeppadoro, sono stati bravissimi sia nel trattare l’argomento con la chiarezza di linguaggio che appartiene solo a chi ne padroneggia i contenuti, sia nel seguire con pazienza chi faceva pratica per la prima volta. Il corso è denominato BLSD (Basic Life Support Defibrillation) perché prepara ad applicare, tempestivamente, le manovre di supporto alla vita: con la Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) e con l’apporto del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). I volontari hanno preso familiarità e fatto esperienza di queste pratiche, seguendo un protocollo d’aiuto da applicare tempestivamente su una persona, colta da arresto cardiaco, che non respira e non è cosciente. Quindi, si sono cimentati nella manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso efficace per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, consentendo di risolvere, in modo rapido, molti casi di soffocamento. Nel nostro Paese, sono colpite da arresto cardiaco improvviso circa 60 mila persone ogni anno, e su 450 bambini all’anno, che ingeriscono un corpo estraneo, ne perdiamo almeno 30. Ben si comprende il grande contributo sociale che offrono i volontari e il dono inestimabile che riceve chi potrebbe essere salvato da un intervento precoce di defibrillazione in attesa del supporto vitale avanzato che sarà attuato dai soccorritori del 118 o 112. La tutela della salute è un tema che rientra negli ambiti di priorità del Rotary, da sempre orientato alla diffusione delle conoscenze necessarie a consentire interventi consapevoli e mirati in caso di pericolo di vita.

Anna Orneli

Redattrice L’agone