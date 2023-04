Croce Rossa italiana, il nuovo presidente è Rosario Valastro

“Congratulazioni vivissime al neo-eletto Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. Non nascondo l’emozione per questo esito. Rosario è stato al mio fianco in veste di Vicepresidente negli ultimi due mandati in cui sono stato alla guida dell’Associazione. Abbiamo condiviso numerose sfide complesse come la modernizzazione della CRI, l’emergenza pandemica o il sisma del Centro Italia e la guerra in Ucraina. Conosco Rosario Valastro come un uomo onesto, preparato, competente e appassionato. Continuerà a traghettare la Croce Rossa verso il futuro e da parte mia, in veste di Presidente della Regione Lazio, ci sarà la massima collaborazione istituzionale per garantire l’attenzione e la cura verso qualsiasi tipo di vulnerabilità.

Le mie vive congratulazioni vanno anche ad Adriano De Nardis, già Presidente del Comitato regionale Lazio della CRI, a Debora Diodati, già Presidente del Comitato CRI di Roma Area Metropolitana, e ad Antonino Calvano, già Consigliere nazionale della Croce Rossa Italiana, eletti nel Consiglio Direttivo. Infine, ma non da ultimo, auguro buon lavoro al nuovo Rappresentante dei Giovani della CRI, Edoardo Italia.

Noi siamo ciò che abbiamo vissuto e, come volontario della Croce Rossa Italiana, sono certo che Rosario Valastro e questo Consiglio Direttivo sapranno essere davvero – e al meglio – “Un’Italia che aiuta”. Così Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.