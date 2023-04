Canale Monterano, il 23 c’è la lirica

L’amministrazione comunale di Canale Monterano, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta e la Pro-Loco, presenta una giovane concittadina finalmente in concerto anche a Canale: Aurora Monarca.

Dopo il concerto natalizio di Arianna Giuffrida, un altro grande evento lirico da non perdere, che potrebbe diventare appuntamento fisso della programmazione culturale locale.