La Passione di Bracciano emoziona sempre di più

Emoziona sempre di più la la Passione di Cristo, che anche ieri venerdi Santo 7 aprile è andato in scena a Bracciano. A 46 anni dal debutto il Rione Monti, in collaborazione con tante altre realtà di Bracciano, realizza uno spettacolo curato nei costumi, dei dialoghi teatrali e scenografie. Dopo un lungo ed emozionante corteo che ha attraversato le strade del centro cittadino in migliaia sono stati ad occhi in su per lasciarsi rapire dall’intensa interpretazione di Lorenzo Parruccini, che ha avuto il compito di interpretare il Cristo morente. Nutrito l’apparato di sicurezza che ha vigilato sul pubblico: Carabinieri, Polizia di Stato, volontari della protezione civile e il corpo di polizia locale di Bracciano, coordinati dal comandante Claudio Pierangelini.

Cinzia Orlandi