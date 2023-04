Tic festival, parte il conto alla rovescia

Manca ormai poco meno di un mese alla prima edizione del Terni Influencer e Creator Festival, l’evento che aspira a rendere Terni e l’Umbria un punto di riferimento nazionale per discutere e comprendere il mondo in cui tutti noi viviamo oggi.

Influencer e creator, appassionati, curiosi ed esperti del settore avranno modo di incontrarsi e confrontarsi tramite panel di discussione su tematiche socialmente rilevanti, presentazioni di podcast, libri ed attività di workshop. Accanto ad esibizioni musicali ed eventi di puro intrattenimento, si parlerà di inclusività, di benessere psico-fisico, di lotta ai cambiamenti climatici e a ogni forma di odio e discriminazione, di divulgazione in ambito social e molto altro. La collaborazione con l’Ordine Degli Psicologi e con gli istituti superiori della città di Terni sottolinea l’impegno formativo che il festival vuole assumere soprattutto nei confronti dei giovanissimi, ma non solo.

Il progetto nasce dall’associazione culturale Umbria for the Future, che per il TIC Festival è riuscita ad attrarre volontari da tutta Italia, uniti dal desiderio di mettere la potenza comunicativa degli influencer e dei creator al servizio delle più grandi sfide della nostra società. Quali influencer? Quali creator?

La prima edizione coinvolgerà circa 100 ospiti suddivisi in 50 attività, che saranno via via svelati nelle prossime settimane. Tra questi, solo per citarne alcuni, interverranno al festival Don Roberto Fiscer, giovane sacerdote, con un passato da dj, che utilizza le piattaforme social con l’obiettivo di avvicinare la Chiesa ai giovani; Davide Grasselli, in arte Grax, amatissimo dal giovane pubblico dei videogiocatori; Ruben Bondì, il celebre cuoco dei balconi romani; Vincenzo Schettini, professore di fisica e autore del libro “La Fisica che ci piace” e Carolina Benvenga, attrice, conduttrice televisiva e cantautrice, nonché celebre volto di Rai Yoyo.

Per essere aggiornati in tempo reale sul programma e tutte le iniziative della manifestazione vi invitiamo a visitare il sito www.ticfestival.it e le pagine social: https://www.instagram.com/tic_festival/, https://www.facebook.com/ticfestival e https://www.linkedin.com/company/tic-terni-influencer-creators-festival/.

L’hashtag ufficiale dell’evento è #TICFestival2023