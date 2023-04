Il Comune di Cerveteri adotta il piano triennale delle azioni positive

Garantire pari opportunità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione professionale, promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro, promuovere all’interno dell’Ente la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione.

Con questi obiettivi la Giunta comunale di Cerveteri si è riunita per l’approvazione del Piano Triennale delle Azioni positive, atto previsto dall’articolo n.48 del Decreto Legislativo n.198/2006.

“Il Piano delle Azioni Positive si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Cerveteri a favore del personale dipendente e per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore al Personale del Comune di Cerveteri – come amministrazione comunale sul fronte delle politiche del personale stiamo facendo un lavoro intenso in questi mesi: crediamo infatti che il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento dei servizi al cittadino dipendano principalmente dal loro operato e dalle condizioni lavorative capace di garantire loro l’Ente. Uno dei temi importanti, è senza dubbio la promozione della parità e delle pari opportunità, un argomento che necessita di un’adeguata attività di pianificazione e programmazione, strumenti ormai indispensabili per rendere l’azione amministrativa più efficiente e più efficace”.

“Sul fronte della parità di genere già a livello politico la nostra amministrazione è all’avanguardia – prosegue l’Assessore Alessandro Gnazi – basti pensare che le tre figure apicali dell’Ente sono Donne: il Sindaco Elena Gubetti, primo Sindaco donna nella storia di Cerveteri e del litorale, la Vicesindaco Federica Battafarano e il Segretario Generale Dottoressa Daniela Ventriglia. Ma anche all’interno della Giunta la componente femminile è predominante, con la presenza delle Assessore Francesca Badini e Francesca Appetiti. Sia chiaro, tutte posizioni ricoperte per merito e non certamente per il mero rispetto delle quote rosa, ma in ogni caso un segnale importante. Il piano redatto dal nostro Comune è stato già inviato agli organi sovracomunali preposti, ricevendo parere favorevole. Già adottato dalla Giunta, sarà in vigore per tre anni”.