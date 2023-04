Alle viste Lariospace, il nuovo evento sulla “new space economy”

Arriva un nuovo evento sulla tecnologia e l’innovazione nel settore delle attività spaziali in Italia. Si chiama “LarioSpace” e si svolgerà martedì 9 maggio presso il centro espositivo Lariofiere di Erba (Como). Questo evento, organizzato da Involve Space e Lariofiere, offrirà l’opportunità ai partecipanti di scoprire le sfide della New Space Economy e di conoscerne le principali innovazioni tecnologiche e le prospettive per il futuro. Sarà anche un’occasione per incontrare e interfacciarsi con figure chiave dell’ecosistema spaziale italiano, tra cui imprenditori, startupper, divulgatori scientifici e influencer legati a questo settore.

Il programma di “LarioSpace” prevede una serie di talk tenuti da relatori qualificati, tra cui manager di enti pubblici, grandi aziende, pmi e start-up. Tra gli argomenti che saranno affrontati, sono previsti telecomunicazioni spaziali, osservazione della Terra, educational e formazione, ambiente e sostenibilità, missioni di piccoli satelliti e esplorazione della Luna e di Marte. Hanno già confermato la loro presenza rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) della Fondazione Amaldi, oltre che di aziende specializzate come Telespazio, D-Orbit, Apogeo Space e Aiko. Prevista anche un’area dedicata agli stand e al networking per facilitare gli incontri tra imprenditori, professionisti e stakeholder. Ulteriori informazioni su www.lariospace.it.

“LarioSpace è molto più di un semplice evento, ma anche un’occasione unica per guardare al futuro, per scoprire l’innovazione tecnologica in ambito spaziale e per connettersi con coloro che guidano lo sviluppo della New Space Economy in Italia”, spiegano gli organizzatori. “Questo evento, che avrà una periodicità annuale, intende anche favorire la centralità del nostro Paese in questa rivoluzione globale che guarda al futuro dell’uomo nello spazio”, sottolinea Jonathan Polotto, CEO di Involve Space. “La manifestazione nasce da una collaborazione tra Lariofiere, fondazione di proprietà della Camera di Commercio di Como-Lecco, e Involve Space, startup comasca che si occupa di ricerca aerospaziale”.