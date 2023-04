Siccità, nuovo allarme in Italia

Nuovo allarme siccità in Italia. Nell’ultimo anno nelle montagne sono caduti soli 4 miliardi di metri cubi d’acqua sotto forma di neve per una riduzione del 63% per un terzo della neve rispetto alle medie degli ultimi 12 anni.

Una situazione che porterà inevitabilmente a un’estate senza risorse idriche in molte zone della penisola, che porterà aumenti non solo nell’agricoltura ma anche nella produzione elettrica.