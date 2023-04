Gli alti (tanti) e bassi (pochi) dei prezzi-carburante

Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service sale a 1,858 euro al litro, il gasolio scende a 1,767 euro al litro.

“Bene, il diesel scende per la prima volta dall’inizio dell’anno sotto la soglia di 1,8 euro. Purtroppo, però, si tratta di un risultato effimero, destinato presto a svanire dopo la decisione dei Paesi Opec+ di tagliare la produzione di petrolio. Pessima notizia, invece, per la benzina che sta già risalendo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“A questo va aggiunto che alla fine del 2022, prima che il Governo aumentasse le accise di 15 cent 18,3 cent aggiungendo l’Iva, il gasolio era a 1,708 e che, rispetto ad allora, attualmente lo paghiamo quasi 6 centesimi in più, un rincaro del 3,5%, equivalente a 2 euro e 95 cent per un pieno da 50 litri. Un litro di benzina, invece, ci costa oltre 21 cent in più, con un rialzo del 13%, pari a 10 euro e 70 cent per un pieno, equivalente a 257 euro su base annua per una famiglia che fa due pieni al mese” conclude Dona.

Tabella prezzi carburanti in modalità self service: confronto da inizio anno