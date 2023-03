CNA: “Riconosciute le specificità dei consorzi artigiani”

“Il nuovo Codice degli appalti riconosce la specificità dei consorzi artigiani”. CNA esprime soddisfazione e apprezzamento nei confronti del governo per il decreto legislativo in via di pubblicazione, che conferma le attuali regole per i consorzi composti da imprese artigiane, recependo così anche le indicazioni dei due rami del Parlamento.

Due giorni fa, la Confederazione degli artigiani e delle piccole imprese aveva denunciato l’assenza di riferimenti alla specificità dei consorzi artigiani nelle bozze di decreto proposte all’esame del Consiglio dei ministri

Se il testo non fosse stato modificato, le imprese artigiane sarebbero state di fatto escluse dagli appalti pubblici e avrebbero così perso la possibilità di crescere e di competere in una fetta di mercato tutt’altro che trascurabile.

“Consideriamo il riconoscimento dei consorzi artigiani una vittoria delle nostre categorie e della nostra Associazione”, dichiara Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.