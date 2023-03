Bracciano, riaprono i centri anziani

Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale è davvero lieta di comunicare la riapertura dei centri anziani di Bracciano.

Lo abbiamo fortemente voluto e questo risultato premia un vero e proprio percorso ad ostacoli: è stato infatti necessario affrontare e risolvere molteplici problemi tecnici e amministrativi ereditati, relativi ad entrambe le strutture.

È stato necessario un po’ di tempo in più, durante il quale gli uffici hanno lavorato duramente per rimettere questi spazi di nuovo a disposizione dei cittadini e oggi possiamo dire di avercela fatta, raggiungendo un risultato per la comunità degli anziani e per coloro che si impegnano a garantire il loro benessere.

L’importanza di questi luoghi è stata ulteriormente sottolineata soprattutto dopo la pandemia, poiché gli anziani sono stati tra le categorie più colpite anche in termini di isolamento sociale.

Le due strutture sono state affidate a seguito di un bando che ha voluto incoraggiare e premiare la progettualità e la sinergia tra diverse realtà del territorio, per far diventare i Centri Anziani sempre di più un luogo dove incontrarsi, socializzare, partecipare a attività ludiche e culturali, ma anche dove ricevere supporto e consulenza sui servizi sociali e sanitari disponibili nella zona.

Domenica scorsa ho partecipato all’inaugurazione del Centro Anziani di Bracciano Nuova sito in via dei Lecci che sarà gestito dall’Associazione “Albero della Vita”, mentre ieri l’Associazione “Luce del Sole” ha aperto le porte del Centro Anziani in Largo dell’Ospedale Vecchio.

Si apre finalmente una nuova pagina per queste strutture all’interno delle quali si svolgeranno molteplici attività contenute nei programmi delle due associazioni.

Marco Crocicchi