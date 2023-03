Città metropolitana e il comparto scuole

Scuole, il protocollo d’intesa con Aventia per percorsi di educazione alimentare. Parrucci: “Al Plauto il progetto pilota, che vogliamo estendere anche ad altri istituti con l’obiettivo di intervenire sulle patologie aumentate in pandemia”.

Sottoscritto tra Città metropolitana di Roma Capitale e Aventia APS il protocollo d’intesa per la diffusione della cultura dell’Educazione Alimentare negli Istituti d’istruzione secondaria nel territorio metropolitano. Presenti a Palazzo Valentini assieme al Consigliere delegato alle Scuole di Città metropolitana Daniele Parrucci, Riccardo e Franco Tripi, soci fondatori di Aventia APS, Elena Maestro e Valeria Pellegrini, biologa nutrizionista e dietista nutrizionista, Sonia Schirato, Dirigente Scolastico del Liceo “Plauto”. Intervenuta da remoto l’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’educazione alimentare rientra tra i temi fondamentali per portare i giovani, attraverso percorsi formativi e informativi, a una consapevolezza e a un’educazione globale su prevenzione, solidarietà e salute, a cui Città metropolitana dà il proprio sostegno, collaborando con le autonomie scolastiche del territorio e con le realtà associative. Aventia APS è una Associazione di Promozione Sociale che ha sviluppato uno specifico progetto di educazione alimentare per gli Istituti Superiori e supporta il programma di educazione alimentare con un’apposita “Digital Suite”, che consente di sviluppare approcci mirati e multicanale, in tutte le fasi del progetto.

“Grazie al supporto del Sindaco Roberto Gualtieri e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in particolare della Sottosegretaria Paola Frassinetti, abbiamo deciso di investire in questo progetto che prevede un percorso formativo sui disturbi alimentari tra i giovani, aumentati purtroppo nel periodo Covid. Il progetto si rivolge in particolare alla fascia d’età del primo e secondo superiore dei nostri istituti, su Roma e provincia. Il protocollo d’intesa sottoscritto con Aventia prevede come prima attività corsi di formazione alimentare all’interno del liceo classico “Plauto”, individuato come liceo pilota, che mirano a far capire ai ragazzi l’importanza di una corretta alimentazione. Daremo ai ragazzi anche la possibilità, se vorranno, di effettuare visite personali per comprendere il loro stato di salute e intervenire su eventuali criticità. È un progetto su cui puntiamo molto, e l’obiettivo è quello di allargare il progetto ad altri Istituti, convinti che le patologie esplose nel periodo di pandemia e post pandemia tra gli adolescenti debbano essere affrontate con forza e sensibilità da parte delle istituzioni”. Così Daniele Parrucci, Consigliere delegato alle Scuole di Città metropolitana di Roma Capitale.