Il bar dell’Agenzia delle Entrate della sede Eur 6, in zona Torrino, quello del parapiglia con l’inviato di Striscia la notizia, ora emette regolari scontrini fiscali. Il caso era esploso poco meno di una settimana fa: il punto di ristoro dell’ente che si occupa della riscossione dei tributi degli italiani, non rilasciava documenti fiscali per i prodotti venduti. Tutto veniva pagato in nero e in contanti.