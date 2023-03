Scuola chiama, dal Pacifico rispondono

Gli studenti della Corrado Melone a colloquio con il velista Matteo Miceli

Riceviamo e pubblichiamo – Il 6 marzo scorso ci siamo collegati con il velista Matteo Miceli che in questo periodo si trova in Polinesia, nelle isole Marchesi. In Italia erano le 9:00 del mattino, mentre alle isole Marchesi erano le 22:30 perché si trovano a 10 ore e mezza di differenza oraria. Il navigatore, insieme alla moglie Corinna, ci ha raccontato il viaggio che sta compiendo in barca vela intorno al mondo, cominciato il 21 ottobre 2021 salpando da Riva di Traiano. Per farci comprendere la rotta e la bellezza straordinaria dei luoghi visitati, ha condiviso un video ricco di immagini mozzafiato e di momenti significativi di viaggio. La navigazione è stata segnata da sfide e momenti difficili come gli imprevisti quali la rottura di parti della barca, la capacità di gestire la fatica o di controllare il sonno, la difficoltà di avere un’alimentazione bilanciata visto che nell’oceano non si trovano supermercati. I disagi sono stati però compensati dalla scoperta di luoghi meravigliosi, dall’incontro con popoli accoglienti, da uno stile di vita più autentico e dal fascino dell’immensità dell’oceano.

Le isole Marchesi sono isole vulcaniche molto lussureggianti, situate a nord est di Tahiti. Abbiamo appreso con stupore che in questi luoghi esiste ancora il baratto; infatti, Miceli e la moglie usano barattare il pescato con frutta e verdura fresca, in particolare hanno scoperto il pomelo, un agrume molto grande dal sapore dolce e gradevole, che è diventato la loro colazione preferita. Uno dei momenti più coinvolgenti del collegamento è stato il tour virtuale della barca a vela in cui vivono e viaggiano ormai da due anni Miceli e la moglie. Seduti comodamente nella sala Teatro “Massimo Jaboni” della nostra scuola, siamo stati guidati con la telecamera nell’esplorazione della barca, entrando negli spazi sottocoperta, dove abbiamo potuto osserva la cabina di comando, la cucina, le camere da letto e il bagno. Poi Miceli è uscito sul ponte della nave e ci ha fatto ammirare il cielo stellato e, per un attimo, abbiamo avuto la sensazione di essere proprio lì insieme a loro, dall’altra parte del mondo, sotto un altro cielo nel mezzo del Pacifico a chiacchierare con degli amici.

L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata alle nostre domande, molte delle quali sul tema dell’inquinamento ambientale, che sta molto a cuore a Miceli, “ambasciatore degli oceani” e portavoce di un messaggio ecologista che lo porta da sempre a dialogare con noi studenti. Il collegamento si è concluso con il caloroso applauso degli studenti della Melone e la promessa di risentirci presto.

Gli studenti della classe 1 D: Tommaso Giacopello, Daniele Tucciariello, Marco Angelelli e Matilde Del Pinto