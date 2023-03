Il mondo è in apprensione per le condizioni del Santo Padre, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Sottoposto a esami respiratori, non sarebbero stati riscontrati problemi cardiaci. Al momento le condizioni del Pontefice non sembrano preoccupare, ma rimarrà in reparto per qualche giorno per essere monitorato. La Tac toracica a cui è stato sottoposto il Pontefice avrebbe dato esito negativo. Sono state sospese anche le udienze previste per giovedì e venerdì.