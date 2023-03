Via Laurentina, al via i lavori di messa in sicurezza

Sono partiti i nuovi interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della S.P. Laurentina nel tratto tra il Grande Raccordo Anulare e il Cimitero Laurentino. I lavori, eseguiti da Anas, finanziati dalla Città metropolitana di Roma, per un importo di 4 milioni di euro, riguarderanno il rifacimento del manto stradale per 5 chilometri complessivi, in entrambi i sensi di marcia, che comprenderanno anche il ripristino delle caditoie per la raccolta delle acque, la pulizia delle cunette, lo sfalcio delle erbe ed il rifacimento della pavimentazione con un risanamento profondo del manto stradale, con una fresatura di 15 cm e una rigenerazione di 20.

L’intervento garantirà oltre al miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura, una maggiore resistenza del manto. Come da cronoprogramma, per garantire una maggiore percorribilità in vista dell’esodo pasquale, la strada verrà riaperta nella sua interezza, con i lavori che proseguiranno subito dopo.

“I lavori sulla S.P. Laurentina rappresentano solo il primo di una serie di interventi che la Città Metropolitana di Roma eseguirà sulle grandi arterie provinciali di penetrazione su Roma in vista del Giubileo del 2025- dichiara la Consigliera Delegata alla viabilità della Città metropolitana di Roma Manuela Chioccia – passo dopo passo stiamo lavorando per rendere le nostre strade sempre più sicure e percorribili, sia che si tratti di viabilità ad alto scorrimento sia delle viabilità che attraversano le zone interne della nostra provincia”.