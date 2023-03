Editoria, esce il nuovo romanzo di Alessandro Basile

In libreria e in tutti gli store digitali dal 31 marzo, per conto della casa editrice piemontese Echos Edizioni, il nuovo romanzo di Alessandro Basile intitolato Gli imprevisti della vita. Presente all’edizione del 2023 del Salone Internazionale del Libro di Torino, l’opera arriva ad appena un anno di distanza da Brividi d’estate, ambientato durante i Mondiali di calcio americani del 1994 e riadattato sotto forma di spettacolo teatrale da Edoardo Ciufoletti. Il giornalista e scrittore romano torna con un testo drammatico e intimista. Sullo sfondo la musica, quasi a scandire i tempi di un’avventura complessa e precaria che viene affrontata dai due protagonisti della vicenda, ovvero un ex chitarrista mai esploso e una grande appassionata di canto ritiratisi da tempo a nord della Capitale dopo aver visto svanire il proprio patrimonio economico.

Entrambi amanti della musica, Giulio Minei e Angela Andolfi sono sposati da più di trent’anni, anche se il loro rapporto si è sfaldato nel tempo. Dalla loro unione sono nati tre figli, ovvero Fabio, Michela e Leonardo. Hanno affrontato a modo loro diverse crisi, rassegnandosi a rimanere insieme.

Una gestione non oculata dei risparmi li ha poi costretti a una vita di stenti, tanto da abbandonare un immobile di loro proprietà a Roma per andare in affitto in provincia. Lì trascorrono l’ultima fase della loro esistenza, condividendo un dolore immenso per la recente scomparsa di Fabio, il loro primogenito. All’improvviso però Leonardo, il più piccolo dei tre, li informa di un grave problema a livello lavorativo: un danno importante, tanto da doversi procurare un avvocato e sperare di salvarsi.

Le cose si mettono male, e i genitori entrano nell’ottica di doverlo aiutare con le spese legali. Soldi, però, non ce ne sono. Angela, dotata di una splendida voce, pur non avendo fatto carriera, pensa di recuperare cominciando a tenere concerti in giro insieme al marito, chitarrista virtuoso ma ormai distaccato da tutto.

In una situazione di assoluta emergenza, la donna farà il possibile per convincerlo a lanciarsi in un’avventura all’apparenza con scarse possibilità di successo.

Alessandro Basile è un giornalista, scrittore e paroliere nato a Roma il 26 aprile del 1988. Dal 2014 redattore dell’emittente televisiva del Centro Italia Retesole, lavora nel mondo dell’informazione da oltre quindici anni.

Nel 2008 l’inizio di una lunga esperienza radiofonica, avviata in contemporanea con il giornalismo scritto, praticato attraverso la collaborazione con diversi siti musicali. Concluso il ciclo di studi universitari nella Capitale, con una tesi incentrata sulla presenza del trascendente nella cinematografia di Terrence Malick, in seguito alla frequentazione di un master in giornalismo e giornalismo radiotelevisivo approda alla Cronaca di Roma de “Il Messaggero”, restandovi per circa tre anni.

Nell’aprile del 2022 pubblica per Echos Edizioni Brividi d’estate, romanzo d’esordio ambientato nel corso dei Mondiali di calcio americani del 1994 poi riadattato per il teatro dall’attore e regista romano Edoardo Ciufoletti. Dopo appena un anno vede la luce Gli imprevisti della vita.

Importante l’attività di autore di canzoni partita nel 2010 con i Capo da Roha, gruppo dedito a sviluppare una musica d’autore contaminata con diversi generi musicali quali il blues e la bossa nova. Nell’arco di quattro anni, decine di testi firmati e suonati live dalla band.