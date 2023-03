Donna Summer raccontata in un libro

“Donna Summer – La Voce Arcobaleno” (Coniglio Editore) è il nuovo libro di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano.

Da disco queen a icona pop, la prima monografia italiana completa dedicata ad una regina “evergreen” nel panorama musicale (la prefazione è firmata da Pete Bellotte). Gli autori del volume, Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, presenteranno l’opera in anteprima a Roma venerdì 31 marzo, alle ore 18, presso la Libreria Feltrinelli di via Appia Nuova 427. Insieme a loro interverranno il giornalista Antonio Ranalli e il critico musicale Dario Salvatori. Special guest la cantante Deborah Johnson.

Incontrastata regina della disco music, icona pop, prima artista afroamericana ad aver vinto un Grammy nella categoria “rock”, Donna Summer ha rivoluzionato l’idea stessa di musica. A dieci anni dalla sua prematura scomparsa i due autori – già artefici del bestseller “La storia della Disco Music” (Hoepli) le rendono un doveroso tributo in un libro elegante, condito da loro interviste inedite alla cantante, retroscena e aneddoti curiosi, con oltre 500 illustrazioni che piaceranno non soltanto ai numerosissimi fan dell’artista, ma anche a coloro che desiderano riscoprire i risvolti di un’epoca ancora attualissima.

Andrea Angeli Bufalini Giornalista, critico musicale e scrittore, ha all’attivo collaborazioni con diverse testate musicali, tra cui “Radio & TV” , “Dance Music Magazine”, “Raro!”, “Musica & Dischi”, “Rockstar”, “Dance (De Agostini)”, “Classic Rock”, “TV RadioCorriere” e, attualmente, “Billboard Italia”. Laureato in Giurisprudenza, è funzionario Rai nella Direzione Radio in cui annovera tra le varie esperienze pluriennali produzioni musicali in qualità di responsabile (Hit Parade, I Concerti di Radio 2, Hit Parade Live Show, Radio 2 Milano In Concert), nonché di rappresentante unico per l’Italia di Eurosonic/EBU (European Broadcasting Union). Ha pubblicato insieme a Giovanni Savastano, i volumi La Disco. Storia Illustrata della discomusic (Arcana, 2014) e il bestseller La Storia della Disco Music (Hoepli, 2019). Tra gli innumerevoli artisti incontrati nel corso degli anni, ha avuto il piacere di intervistare, in diverse parti del globo, anche la protagonista di questo volume: ‘the queen’ Donna Summer.

Giovanni Savastano Psicoterapeuta, docente e scrittore. Ha iniziato il viaggio nella scrittura con articoli e libri di psicologia; poi, dopo aver seminato qualche racconto breve per Feltrinelli e Giovane Holden, è saltato sui vagoni musicali, scrivendo sulle riviste “Musica e Dischi”, “Classix!” e “Classic Rock”.Insieme ad Andrea Angeli Bufalini ha pubblicato La Disco. Storia illustrata della discomusic (Arcana 2014) e il bestseller La Storia della Disco Music (Hoepli 2019). È del 2018 il saggio biografico Gian Maria Volonté. Recito dunque sono (Edizioni Clichy 2018). Attualmente scrive per la rivista “MicroMega”.