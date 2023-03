Via libera bilancio della Città metropolitana di Roma

Con l’approvazione del bilancio della Città metropolitana di Roma daremo maggiore vigore alle politiche dello sport e del turismo per aiutare i Comuni metropolitani, le associazioni e gli operatori del settore, nelle loro attività di promozione. Due settori fondamentali che abbiamo supportato con iniziative locali e nazionali per lo sviluppo del territorio in questo primo anno di amministrazione. Gli investimenti di bilancio, ci consentiranno ora di dare forza ad operazioni che riteniamo necessarie, per una programmazione sistematica e strategica”.

La seduta di Consiglio è iniziata con un toccante ricordo da parte del Sindaco Roberto Gualtieri in ricordo del Senatore Bruno Astorre.

Così Alessia Pieretti, Consigliera Delegata allo Sport e al Turismo della Città metropolitana.