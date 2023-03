Tornano le Giornate Fai di Primavera

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 torna l’appuntamento primaverile

Il Fondo per l’ambiente italiano è una associazione nazionale senza scopo di lucro impegnata dal 1975 a mostrare l’anima e l’identità del nostro Paese, con l’obiettivo unico di «agire per la salvaguardia del patrimonio d’arte e natura italiano».

Con il sopraggiungere della primavera, stagione della rinascita e dei primi caldi, FAI torna con la XXXI edizione delle Giornate FAI: due appuntamenti, sabato 25 e domenica 26 marzo, alla scoperta di 750 luoghi in 400 città diverse, durante i quali, come viene riportato nel sito ufficiale sarà possibile visitare “borghi medievali, antichi palazzi, monumenti, castelli solitamente inaccessibili o poco conosciuti”.

Non solo un evento, dunque, ma una vera e propria missione supportata da una raccolta fondi grazie alla quale sarà possibile continuare a salvaguardare “insieme” la “cultura della natura”, un Bene da proteggere oggi per preservarlo domani alle generazioni future.

Nello specifico, di seguito viene riportato un elenco dei luoghi da visitare nel territorio della Tuscia: Piramide etrusca (località Bomarzo); Palazzo Orsini e la sala delle Paraste (località Bomarzo); Villa Caviciana (località Gradoli); Limonaia di Villa Lante e sala della caccia (località Bagnaia).

Monica Falasconi

Redattrice L’agone