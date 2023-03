Cerveteri, appuntamento all’asilo “Gino Strada”

Riceviamo e pubblichiamo – Domani mattina, sabato 25 marzo, alle 9 e 30 nell’asilo nido comunale “Gino Strada” si terrà un importante incontro formativo sulle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree. L’iniziativa ha come obiettivo di diffondere semplici ma fondamentali manovre salvavita utili in caso di ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree, nel bambino e nel lattante, e nozioni atte a ridurre i rischi della morte in culla (SIDS), garantendo una nanna sicura dei propri bambini. Il corso sarà condotto dalla pediatra Guglielmi.

Sarà una importante occasione per apprendere nozioni essenziali per la sicurezza dei bambini!