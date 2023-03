Municipio XV fra prevenzione delle malattie oncologiche e alla conoscenza dell’endometriosi

“Due giornate dedicate alla prevenzione delle malattie oncologiche e alla conoscenza dell’endometriosi, una patologia ancora troppo poco conosciuta su cui proprio questa settimana il Consiglio municipale ha votato all’unanimità una proposta di risoluzione per agevolare alla sensibilizzazione e agli screening sanitari.

Il primo appuntamento, organizzato dal Municipio, è in programma per domani 24 marzo alle 17.30 a Ponte Milvio con un flashmob per aderire alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” di A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi. Subito dopo ci ritroveremo con i rappresentanti di A.L.I.C.E per un approfondimento e un confronto sulla patologia. Inoltre, per la Giornata Nazionale della Consapevolezza sull’Endometriosi, dalla serata di domani e fino al 28 marzo la Torretta Valadier e la facciata del Municipio XV si illumineranno di giallo.

Nella giornata di sabato 25 marzo invece, grazie ad ASL ROMA 1, tornano a Labaro gli screening oncologici gratuiti. Dalle 9 alle 18 in Via San Daniele del Friuli sarà possibile effettuare HPV e Pap Test, mammografie e screening del colon retto.

Grazie all’Assessora Agnese Rollo e ai Consiglieri, Stefania De Angelis, Sara Martorano e Alfonso Rago per la sensibilità dimostrata e per aver seguito da vicino tutta la programmazione”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.