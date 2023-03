Corruzione? No, grazie

Dopo lo scandalo Qatargate alla Camera dei Deputati sono arrivate diverse mozioni per “impegnare il governo” contro la corruzione. A far discutere è stato il no a quella presentata dal Movimento 5 Stelle che faceva anche nomi e cognomi per citare gli ultimi casi in cui un politico pare essere stato “finanziato” da uno Stato estero. Un no che ha fatto reagire con veemenza Giuseppe Conte: “Stupisce che, fatta eccezione per il gruppo Avs, tutti gli altri partiti abbiano scelto di votare contro o di astenersi.