Città Metropolitana e WWF “Earth Hour-l’ora della Terra”

Sabato 25 marzo alle 20.30 torna WWF “Earth Hour – l’Ora della Terra” l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo, invitandole a spegnere le luci per un’ora con l’obiettivo di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il Pianeta.

L’Ora della Terra non è solo un appuntamento internazionale, ma la richiesta di unire le forze per agire e avere “-CO2 e +Natura” nelle nostre vite. È proprio l’equazione “- CO2 +Natura = Futuro” il messaggio scelto dal WWF Italia per invitare cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci e regalarsi un’ora per la Terra, dedicando 60 minuti ad un’azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta.

L’evento centrale italiano si svolgerà sabato 25 marzo a Roma, ore 20,30 al Colosseo, e nel momento dello spegnimento sarà presente un ospite speciale, che verrà svelato proprio in quella occasione.

“Foreste ed Acqua che abbiamo celebrato in questa settimana – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – sono risorse fondamentali per la nostra sopravvivenza e quella dell’intero Pianeta. Alluvioni, dissesto idrogeologico, siccità sono fenomeni con i quali siamo chiamati a fare i conti sempre più frequentemente e il cambiamento climatico in atto ne è un acceleratore. Politica, aziende e singoli cittadini devono coltivare la consapevolezza della stretta relazione esistente tra tutela della Natura e la garanzia di futuro che desiderano. Earth Hour torna ad offrire l’occasione di farne un concreto impegno, di estendere la rete di quanti intendono farsi parte attiva per vincere la sfida climatica.”

Per quanto riguarda il territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale all’appello lanciato dal WWF Roma e Area Metropolitana hanno risposto alcuni Comuni e da quest’anno anche alcuni Municipi di Roma Capitale ai quali è stato rivolto l’invito per la prima volta.