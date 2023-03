Roma Expo Guitars presentato a palazzo Valentini

E’ stato presentato a Palazzo Valentini il “Roma Expo Guitars”, l’evento patrocinato dalla Città metropolitana di Roma, che richiama ogni anno tra i più importanti maestri liutai per chitarre classiche portando alla ribalta nazionale il pregio e la qualità dell’artigianato italiano. L’edizione di quest’anno si terrà il 24/25/26 Marzo nella sede della “Roma eventi Fontana di Trevi”, in piazza della Pilotta 4 a Roma ed è stato presentato da Massimo Di Coste e Gabriele Curciotti, Direttori del Rec, Maddalena Del Grosso (ICE), Luigi Mercuri (Dmg Italia) e il Prof. Massimo Delle Cese, Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

“Abbiamo accolto con favore la promozione di questo evento che coinvolge 30 fra i più rinomati liutai italiani e con aziende leader di settore musicale. Ogni liutaio realizzerà una chitarra che per caratteristiche costruttive ed estetiche risulti come pezzo unico, forgiato come edizione limitata. Non solo arte ma un connubio importante di cultura e spettacolo che concentrerà le migliori esperienze italiane ed estere alla composizione e studi sonori e che produrranno testi musicali per realizzare un’opera unitaria. Ringrazio anche la rappresentante dell’Istituto del Commercio Estero, che rafforza lo scopo del progetto e della manifestazione allargando gli orizzonti ad esperienze e culture straniere che aiuteranno il percorso di crescita di questa importante iniziativa.”