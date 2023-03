In Champions sarà derby italiano ai quarti di finale. Il Milan dovrà affrontare il Napoli. Per uno scontro storico che potrebbe ribaltare gli equilibri in Champions con una italiana che sicuramente approderà alle semifinali. L’Inter invece dovrà affrontare i lusitani del Benfica. In Uefa league alla Juventus è toccato in sorte lo Sporting Lisbona, mentre la Roma affronterà il Feyenoord.Infine la Conference league, per la Fiorentina sfida con il Lech Poznan