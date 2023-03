Città metropolitana e la scomparsa di Silvio Di Francia

“Ci addolora la scomparsa prematura di Silvio Di Francia, per anni protagonista della vita politica e istituzionale in Consiglio Capitolino. Ha saputo interpretare in maniera innovativa, nel suo ruolo di assessore alla Cultura e poi alla guida di Zetema, una politica appassionata che gli ha fatto guadagnare stima e rispetto. Lo stesso ruolo che, di recente, aveva assunto nella giunta del Comune di Latina, con il sindaco Damiano Coletta. Lo ricorderemo con affetto. Alla famiglia giunga la nostra vicinanza”. Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma