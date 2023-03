XV municipio, le iniziative per l’8 marzo

“Non una sola giornata per approfondire la riflessione sulla condizione della donna e sulla valorizzazione della figura femminile in ogni campo della vita sociale, economica e culturale di Roma e del mondo. Anche quest’anno in Municipio XV, come in tutta la città, il mese di marzo è dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, perché sia tutti i giorni l’8 marzo.

Un lavoro portato avanti in raccordo con Roma Capitale, per cui vogliamo ringraziare il Dipartimento e l’Assessorato alle Pari Opportunità, come anche la Commissione Pari Opportunità, e condiviso sul nostro territorio con il Presidente Daniele Torquati e l’Assessora alla Cultura Tatiana Marchisio.

Per il Municipio XV il calendario degli appuntamenti prende il via domenica 5 marzo con “Il Mondo raccontato dalle Donne”, un incontro aperto alla cittadinanza con alcune donne rifugiate e richiedenti asilo nel nostro Paese per raccontare il loro percorso migratorio con un approfondimento sulla condizione della donna nel loro paese di origine. L’8 marzo invece presso la Sala Consiglio municipale si terrà l’insediamento della prima assemblea della Consulta della Parità e delle Pari Opportunità. Gli appuntamenti proseguono con la Mostra fotografica “Le Donne del XV” in esposizione dal 15 al 31 marzo e le iniziative sulla sensibilizzazione sull’endometriosi in programma a Ponte Milvio il 24 marzo. Il mese si chiude con l’illuminazione con i colori del giallo della facciata della sede del Municipio XV e della Torretta Valadier dal 24 al 28 marzo in occasione della Giornata Nazionale della Consapevolezza sull’endometriosi.

Grazie davvero a tutte le realtà territoriali che cogliendo a pieno lo spirito delle iniziative hanno contribuito al meglio per la loro riuscita”.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Sanità, Agnese Rollo e la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania De Angelis.

Roma, 3 marzo 2023

Qui tutti gli appuntamenti del Municipio XV:

5/03 ore 17, Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo, Via di Grottarossa 193 – Il Mondo raccontato dalle Donne. Incontro aperto alla cittadinanza con le donne rifugiate e richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa. L’iniziativa si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, l’Assessorato Pari Opportunità del Municipio XV e la struttura di accoglienza integrata Grottarossa che afferisce al progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) di Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute U.O. Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, gestito da Medihospes Cooperativa Sociale, per Ente Locale Roma Capitale.

8/03 ore 17, Sala Consiglio Municipio XV, Via Flaminia 872 – Insediamento prima assemblea Consulta della Parità e delle Pari Opportunità. A seguito della votazione per la sua istituzione con approvazione del regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze specifiche anche non esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

15-31/03 con inaugurazione il 15/03 alle ore 17, CSA San Felice Circeo, Via Prossedi 3, – Mostra Fotografica “Le Donne del Municipio XV”. Ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV. In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 marzo 2023.

24/03 dalle ore 18, Torretta Valadier – Ponte Milvio, Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura! In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” di A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, flashmob delle donne e dipendenti del Municipio XV. Segue l’intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in avanti negli ultimi anni e quanto ancora da fare.

24-28/03 dalle ore 18.00, Torretta Valadier e Municipio XV si tingono di giallo.

In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy.