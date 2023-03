Lo “Smeraldo camping village” prepara la stagione estiva

Non solo relax, non solo sport, anzi… c’è tutto!

Un tiepido sole, che preannuncia la primavera, splende su “Smeraldo Beach”, la spiaggia attrezzata dello “Smeraldo camping village” di Trevignano Romano. E’ qui che dal 1 Aprile al 31 ottobre chiunque desideri trascorrere una piacevole giornata di relax, disponendo di lettini e ombrelloni, svolgere attività sul lago con natanti di vario tipo (pedalò, canoe, sup), gustare un buon caffè o un aperitivo al tramonto , servito dal punto ristoro “chiosco Smeraldo”, mangiare gustosi piatti preparati da una cucina familiare, mentre i bambini giocano nel nuovo parco giochi, può raggiungerci, accolto con un sorriso, in una piccola oasi naturale che si affaccia sul lago di Bracciano.

A tal proposito anche quest’anno dal 12 al 16 giugno saranno ospitati i ragazzi autistici di “Divertitempo”, la onlus fondata per sostenere e migliorare la vita di questi giovani che, nell’arco della giornata, saranno affiancati da qualificati assistenti e svolgeranno diverse attività ludico sportive.

A seguire, il 23, 24 e 25 giugno sarà organizzata in collaborazione con la asd Kayak fishing il campionato interlaghi di kayak fishing, al quale si sono iscritti i migliori atleti italiani, spagnoli, tedeschi, americani e di altre nazionalità innamorati di questo lago e del territorio che lo circonda.

La stagione estiva vedrà inoltre alternarsi eventi velici ad attività lacuali di grande fascino e partecipazione come la “Vogalonga dei cigni”, nata da un’idea di Aldo Albani, già presidente del circolo velico “Albatros”, al quale sarà intitolato il trofeo, che sarà assegnato al gruppo più numeroso di canoisti presenti l’8 luglio sul lago di Bracciano.

Canoe singole e doppie, polinesiane e dragon boat coloreranno le acque del lago di Bracciano, che vivrà una giornata speciale dopo molti anni di assenza di questa manifestazione che, nel piccolo, ricorda la grande “Barcolana”.

Il 9 luglio si svolgerà una regata velica open denominata trofeo “Omero C”, organizzata dal circolo velico “Acquarella” e dal YCBE di Trevignano Romano in accordo con la federvela.

Agosto sarà invece dedicato ai bagni, ai giochi, alle serate a tema, alla musica e al mangiare sano, auspicando la più ampia presenza e partecipazione degli ospiti interni ed esterni, desiderosi di vivere giornate calde ma non bollenti come lo scorso anno.

Si riparte poi il 16 e 17 settembre con la regata zonale ILCA (laser) organizzata sempre dal circolo velico “Acquarella” con il quale, oltre l’organizzazione degli eventi si condivide la scuola di vela e soprattutto quella speciale del parasailing, promossa dalla federvela e dedicata ai diversamente abili.

Arrivederci quindi allo “Smeraldo camping village” e allo “Smeraldo beach” per vivere insieme un’entusiasmante e indimenticabile stagione estiva.

AG