Ecco la nuova Regione Lazio

Sono 13 gli eletti di Fratelli d’Italia, 2 della Lega, 2 di Forza Italia, 1 dell’Udc e 1 della Lista Rocca. Per il Pd sono 7 più Alessio D’Amato scattato di diritto in quanto candidato presidente, 1 della Civica, 2 del Terzo Polo, 4 del M5S inclusa la candidata presidente Donatella Bianchi, 1 di Verdi e Sinistra, 1 del Polo Progressista.

La maggioranza

Questi, quindi, i consiglieri di Fratelli d’Italia che comporranno il gruppo più corposo di maggioranza: Righini, Ghera, Angelilli, Grasselli, Maselli, Rotondi, Bertucci, Palazzi, Aurigemma, Mari, Corrotti, Cera e Iannarelli su Roma e provincia, più Maura, Savo, Tiero, Palazzo, Sambucci, Nicolai, Berni, Sabatini e Paterna per le altre 4 province del Lazio. Per quanto riguarda la Lega ci sono Cangemi, Cartaginese e Tripodi. Per Forza Italia Capolei, Simeoni e Mitrano, per l’Udc Neri, per la lista Rocca Crea.

L’opposizione

Per quanto riguarda l’opposizione, il gruppo più corposo è quello del Pd: Leodori, Mattia, Ciarla, Droghei, Valeriani, Califano e Lena su Roma, Battisti, Penna, Pannunzi tra Frosinone, Latina e Viterbo, poi c’è D’Amato. Per la Civica D’Amato entra Bonafoni, per il Terzo Polo (entrambi di Italia Viva), ci sono Tidei e Nobili. Nel M5S ecco Bianchi, Colarossi, Della Casa e Novelli. Di Verdi e Sinistra Marotta, infine Polo Progressista elegge Zeppieri.