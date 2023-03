Città metropolitana e la “cultura verde”

Un nuovo modello di sviluppo della Governance per sostenere e sviluppare il ripopolamento montano, per un equo e sostenibile progetto Green Community Alte Terre Simbruine, sarà possibile grazie al finanziamento di due milioni di euro (fondi PNRR Green Communities). Il Comune di Vallepietra come capofila dell’Associazione intercomunale Alte Terre Simbruine che comprende l’area territoriale composta dai comuni di Vallepietra, Filettino (Fr), Trevi nel Lazio, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Agosta, Canterano, Rocca Canterano e Saracinesco.

“La Città metropolitana di Roma è tornata a svolgere il suo ruolo. Questo progetto in particolare, sostenuto dal nostro Ente, rientrava nel piano programmatico dei primi centro giorni del Sindaco Roberto Gualtieri. Per questo siamo soddisfatti dell’impegno del Comune di Vallepietrea – ha dichiarato il Vice Sindaco della Città emtropolitana di Roma, Pierluigi Sanna – e di tutti i Comuni aderenti, compreso il Parco dei Monti Simbruini. Una sinergia interistituzionale che amalgama ancor di più il territorio metropolitano e sostiene i piccoli Comuni a programmi di sviluppo per impedire lo spopolamento e offrire servizi sempre più green e sostenibili”.

“E’ stata una vittoria collettiva condivisa con il Parco dei Monti Simbruini e della Città Metropolitana di Roma capitale. Un risultato importante perché si può proiettare anche nel futuro, diventare Green Communities significa poter contare sul sostegno finanziario regionale e nazionale per svilluppare tutte le potenzialità ambientali di cui è ricco il nostro territorio. Il progetto, tra le altre cose, intende sviluppare il ripopolamento montano attraverso uno modello di sviluppo equo e sostenibile che renda attrattiva la montagna. Uno dei punti di forza sarà – ha concluso il Sindaco di Vallepietra, Flavio De Santis – il sostegno alla “transizione verde” che si concentrerà sull’efficienza energetica, idrica e della gestione forestale, sull’agroecologia e modelli di produzione e consumo sostenibili. Inoltre, all’interno di questi temi, un altro obiettivo sarà quello di aumentare la consapevolezza e la cultura “verde” nelle diverse articolazioni delle comunità coinvolte”.