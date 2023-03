Il runner salvato dai carabinieri (ai Parioli)

Il 18 febbraio un uomo di 50 anni è stato salvato in extremis mentre faceva jogging ai Parioli, nei pressi di viale della Moschea, dagli agenti del Comando CC Parioli e dai militari del CC del Nucleo Radiomobile di Roma. L’uomo ha avuto un malore mentre si stava allenando e si è accasciato a terra cianotico ma, grazie alla segnalazione di una passante che ha avvisato la volante dei carabinieri, questi ultimi sono riusciti a intervenire prontamente con le manovre di BLS (Basic Life support) e salvargli la vita con il massaggio cardiaco, prima dell’arrivo del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso, oggi per

fortuna in via di guarigione.

Senza le procedure mediche il runner non sarebbe sopravvissuto e ai militari è stata riconosciuta spiccata competenza e professionalità dall’Arma per la prontezza con cui sono intervenuti, rinforzando la collaborazione tra Forze dell’Ordine e cittadini.