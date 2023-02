Storia dei Monti di Pietà, a Roma un evento inedito con Franco Cardini

È in arrivo una conferenza inedita per ripercorrere la nascita e l’evoluzione storica dei Monti di Pietà con la partecipazione straordinaria del celebre medievalista Prof. Franco Cardini, che sarà il keynote speaker di questo appuntamento speciale. L’evento intitolato “I Monti di Pietà, nascita ed evoluzione della più antica istituzione finanziaria” è in programma a Roma giovedì 9 marzo 2023 alle ore 16:00 presso Palazzo Santacroce Petrignani in Piazza del Monte di Pietà 32/A.

L’iniziativa è ideata e organizzata da Affide, società leader nel campo del credito su stima in Italia e tra le maggiori a livello europeo, per conoscere meglio la storia lunga e affascinante dei Monti di Pietà le cui origini risalgono al 1462 a Perugia. Nel capoluogo umbro ancora oggi è presente una filiale che idealmente raccoglie il testimone di questa tradizione secolare. Secondo gli storici si tratta di un’invenzione Francescana che rappresenta un’importante parte della storia economica e sociale dell’Italia. Nati con lo scopo di combattere l’usura erogando prestiti di limitata entità per offrire sostegno alle comunità locali e facilitare il loro sviluppo, hanno fornito un importante servizio alla società del nostro Paese per secoli e continuano a farlo ancora oggi.

Questo e molto altro verrà approfondito nella conferenza che vedrà anche la partecipazione di autorevoli relatori tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del mercato. Dopo i saluti istituzionali da parte dell’Onorevole Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, prenderà la parola Franco Cardini, Professore emerito di Storia medievale presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali – Scuola Normale Superiore di Pisa, Sede di Firenze – Palazzo Strozzi.

Lo storico terrà un inedito keynote speech incentrato sull’analisi delle origini di questa istituzione finanziaria. Un viaggio che analizzerà sotto vari punti di vista il percorso che portò alla comparsa dei Monti di Pietà, dalla nascita del “sistema di credito” come elemento portante della “rivoluzione occidentale” fra XIII e XVI secolo, all’approfondimento di aspetti cruciali del tempo tra cui il vizio dell’usura e il solidarismo cristiano corporativo.

La seconda parte della conferenza si concentrerà sull’evoluzione storica dei Monti di Pietà con un dialogo che vedrà protagonisti, insieme al Prof. Cardini, Armando Antonelli, Esperto archivista presso l’Archivio di Stato di Bologna, Michele Faldella, Presidente di Affide, e Pierluigi Oliva, Segretario di Assopegno. La moderazione è affidata a Piero Tatafiore, Direttore responsabile di The Watcher Post.