Pnrr, c’è il protocollo d’intesa per la costituzione del tavolo territoriale per la partecipazione

Sottoscritto tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio il protocollo d’intesa per la costituzione del tavolo territoriale per la partecipazione al PNRR. Si dà così attuazione a livello metropolitano a quanto previsto dal Protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale per gli investimenti complementari costituiscono strumenti fondamentali per ridisegnare un Paese diverso, più giusto ed equo, per ridurre le disuguaglianze, per creare nuova occupazione di qualità, in particolare giovanile e femminile, per ridurre i divari territoriali, per affrontare le trasformazioni della digitalizzazione e garantire uno sviluppo sostenibile. Abbiamo l’opportunità unica di dare ai cittadini del territorio servizi più efficienti, riqualificando infrastrutture fondamentali come scuole e luoghi dedicati a sport e cultura, così come intervenendo sulle aree verdi e la forestazione urbana. Si tratta di una mole ingente di risorse: per Piani Urbani integrati, i fondi a disposizione sono oltre 330 milioni di euro, da impegnare fino al 2026, e di certo molteplici e complesse sono le ricadute economiche e sociali, soprattutto nel mondo del lavoro, da monitorare e valutare progressivamente per l’intero processo. Tutta la struttura dell’ente è stata ripensata proprio per rispondere in maniera ottimale all’attuazione dei progetti previsti, ed è fondamentale il contributo di ogni organismo che possa aiutarci a raggiungere gli obiettivi nel pieno rispetto delle regole e della legalità. In questo senso, il confronto e la collaborazione con i sindacati sono essenziali, nel comune intento di garantire ai nostri cittadini migliori servizi e migliore qualità della vita”. Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco Città metropolitana di Roma Capitale.